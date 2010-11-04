T24 LogoT24 Logo
Spor

SULTANLAR'IN 2. TURDAKİ İLK RAKİBİ SIRBİSTAN OSAKA (A.A)

04 Kasım 2010 11:44

-SULTANLAR'IN 2. TURDAKİ İLK RAKİBİ SIRBİSTAN OSAKA (A.A) - 04.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası Japonya'da devam ediyor. Şampiyonada ilk tur tamamlanırken, takımların 2. turda mücadele edecekleri kentlere geçişi ve antrenman programları için maçlara 2 gün ara verildi. 2. tur maçları 6 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 10 Kasım Çarşamba günü sona erecek.  İlk turda gruplarında ilk 4 sırayı alan toplam 16 takım, 2. turda (E) ve (F) olmak üzere 2 ayrı grupta mücadele edecek. (A) ve (D) gruplarından çıkan 8 takım (E) Grubu'nda, (B) ve (C) gruplarından çıkan 8 takım ise (F) Grubu'nda yer alacak. (D) Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak tur atlayan Türkiye, 2. turda (E) Grubu'ndaki ilk maçını 6 Kasım Cumartesi Günü TSİ 03.30'da Sırbistan ile yapacak. Gruplarında ilk 6 sırayı alan takımların yarı finale yükseleceği 2. turda, Tokyo'daki Yoyogi Stadı'nda yapılacak (E) ve Nagoya'daki Nippongaishi Salonu'nda yapılacak (F) gruplarının maç programları TSİ şöyle: -(E) GRUBU-  6 Kasım Cumartesi ----------------- 03.30 Sırbistan-Türkiye 05.45 Peru-Rusya  08.00 Polonya-Güney Kore  11.00 Japonya-Çin 7 Kasım Pazar ------------- 03.30 Peru-Güney Kore 05.45 Sırbistan-Çin 08.00 Polonya-Rusya 11.00 Japonya-Türkiye 9 Kasım Salı ------------ 04.00 Sırbistan-Rusya 06.30 Peru-Türkiye 08.45 Polonya-Çin 11.45 Japonya-Güney Kore 10 Kasım Çarşamba ----------------- 04.00 Peru-Çin  06.30 Sırbistan-Güney Kore 08.45 Polonya-Türkiye 11.45 Japonya-Rusya -(F) GRUBU-  6 Kasım Cumartesi ----------------- 04.00 Hollanda-Küba 06.15 Çek Cumhuriyeti-ABD 08.30 Brezilya-Tayland 11.00 İtalya-Almanya 7 Kasım Pazar ------------- 04.00 Hollanda-Tayland 06.15 Çek Cumhuriyeti-Almanya 08.30 Brezilya-Küba 11.00 Hollanda-Tayland 9 Kasım Salı ------------ 04.45 Çek Cumhuriyeti-Küba 07.00 Brezilya-Almanya 09.15 İtalya-Tayland 11.30 Hollanda-ABD 10 Kasım Çarşamba ----------------- 04.45 Çek Cumhuriyeti-Tayland 07.00 Brezilya-ABD 09.15 Hollanda-Almanya 11.30 İtalya-Küba 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24