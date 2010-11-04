-SULTANLAR'IN 2. TURDAKİ İLK RAKİBİ SIRBİSTAN OSAKA (A.A) - 04.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası Japonya'da devam ediyor. Şampiyonada ilk tur tamamlanırken, takımların 2. turda mücadele edecekleri kentlere geçişi ve antrenman programları için maçlara 2 gün ara verildi. 2. tur maçları 6 Kasım Cumartesi günü başlayacak ve 10 Kasım Çarşamba günü sona erecek. İlk turda gruplarında ilk 4 sırayı alan toplam 16 takım, 2. turda (E) ve (F) olmak üzere 2 ayrı grupta mücadele edecek. (A) ve (D) gruplarından çıkan 8 takım (E) Grubu'nda, (B) ve (C) gruplarından çıkan 8 takım ise (F) Grubu'nda yer alacak. (D) Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak tur atlayan Türkiye, 2. turda (E) Grubu'ndaki ilk maçını 6 Kasım Cumartesi Günü TSİ 03.30'da Sırbistan ile yapacak. Gruplarında ilk 6 sırayı alan takımların yarı finale yükseleceği 2. turda, Tokyo'daki Yoyogi Stadı'nda yapılacak (E) ve Nagoya'daki Nippongaishi Salonu'nda yapılacak (F) gruplarının maç programları TSİ şöyle: -(E) GRUBU- 6 Kasım Cumartesi ----------------- 03.30 Sırbistan-Türkiye 05.45 Peru-Rusya 08.00 Polonya-Güney Kore 11.00 Japonya-Çin 7 Kasım Pazar ------------- 03.30 Peru-Güney Kore 05.45 Sırbistan-Çin 08.00 Polonya-Rusya 11.00 Japonya-Türkiye 9 Kasım Salı ------------ 04.00 Sırbistan-Rusya 06.30 Peru-Türkiye 08.45 Polonya-Çin 11.45 Japonya-Güney Kore 10 Kasım Çarşamba ----------------- 04.00 Peru-Çin 06.30 Sırbistan-Güney Kore 08.45 Polonya-Türkiye 11.45 Japonya-Rusya -(F) GRUBU- 6 Kasım Cumartesi ----------------- 04.00 Hollanda-Küba 06.15 Çek Cumhuriyeti-ABD 08.30 Brezilya-Tayland 11.00 İtalya-Almanya 7 Kasım Pazar ------------- 04.00 Hollanda-Tayland 06.15 Çek Cumhuriyeti-Almanya 08.30 Brezilya-Küba 11.00 Hollanda-Tayland 9 Kasım Salı ------------ 04.45 Çek Cumhuriyeti-Küba 07.00 Brezilya-Almanya 09.15 İtalya-Tayland 11.30 Hollanda-ABD 10 Kasım Çarşamba ----------------- 04.45 Çek Cumhuriyeti-Tayland 07.00 Brezilya-ABD 09.15 Hollanda-Almanya 11.30 İtalya-Küba