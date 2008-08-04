Sultanlardan veda

Tempo24-



Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) Bayanlar Grand Prix elemelerinde grup müsabakaları tamamlandı.



Türkiye, 3. etap (H) Grubundaki son maçında Polonya'ya 3-0 yenilerek, finallere veda etti.



Tayvan'ın başkenti Taipei'de yapılan karşılaşmanın setleri 25-21, 25-22 ve 25-22 şeklinde tamamlanırken, tarihinde ilk kez Grand Prix'de mücadele eden (A) Milli Takım, turnuvaya veda etti.



BREZİLYA, ÇİN, İTALYA, ABD VE KÜBA FİNALE YÜKSELDİ

Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) Bayanlar Grand Prix elemelerinde grup müsabakaları tamamlanırken, finale yükselen ülkeler belli oldu.



Finallerde, ev sahibi Japonya'nın yanı sıra Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, ABD ve Küba mücadele edecek.



Türkiye, Tayvan'ın başkenti Taipei'de yapılan 3. etap (H) Grubundaki son maçında Polonya'ya 25-21, 25-22 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenilerek, finallere veda eden taraf olmuştu.



9-13 Temmuz tarihleri arasında Japonya'nın Yokohama kentinde yapılacak finallerde, ev sahibi Japonya'nın yanı sıra genel klasmanda ilk 5 sırayı alan Brezilya, Çin, ABD, İtalya ve Küba takımları mücadele edecek.



Genel klasmanda puan tablosu şöyle:



TAKIMLAR O G M PUAN

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1. Brezilya 9 8 1 17

2. Çin 9 8 1 17

3. İtalya 9 8 1 17

4. ABD 9 7 2 16

5. Küba 9 6 3 15

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6. Türkiye 9 4 5 13

