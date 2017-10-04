Sultanlar sahne alıyor ve daha fazla ilgi bekliyor

Basının yardımı ile halkın, velilerin ve çocukların voleybola daha da büyük ilgi duyacağı görüşü hakim

Milli sporcular, kulüplerin elde ettiği başarıların futboldaki Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve UEFA şampiyonluğu ile eşdeğerde olduğunu ancak bunun futboldaki kadar yankı bulmadığını belirttiler

Merve Gülaç: \"Bizler örnek insanız\"

Neslihan Demir Güler: \"Yaptığımız işin zorluğu ve bizim de birer birey olduğumuz anlatılabilmeli\"

Eda Erdem Dündar: \"Biz çok başarılı bir branşız\"

İstanbul (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi, bu yıl 18 Ekim 2017 tarihindeki maçlarla perdelerini açıyor. Geçtiğimiz yıl TVF ile kapsamıyla benzersiz bir sponsorluğa imza atan Teknoloji devi Vestel, Türkiye Voleybol Federasyonu ile onlan iş birliğine ikinci senesinde de devam ediyor.

Türkiye\'nin en başarılı spor branşlarından olan bayan voleybolunda sezon 18 Ekim\'deki ilk hafta maçlarıyla başlıyor.

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'ne isim sponsoru olarak geçtiğimiz yıl voleybola yeni bir soluk getiren Vestel, TVF\'nin ana sponsoru olarak TVF\'ye ait diğer müsabakalar olan \"Efeler Ligi\", \"Kupa Voley\", \"Pro Beach Tour\" ve \"Fabrika Voleybol\"un resmi sponsorlarından biri olmaya devam ediyor. Voleybolun marka değerine büyük katkı sağlayan ve önümüzdeki yıl da bu hedef doğrultusunda ilerleyecek Vestel, Türk voleybolunun geleceğini şekillendiren ve yüzlerce sporcunun yetişmesini sağlayan TVF Voleybol Okulları Fabrika Voleybol\'u da desteklemeye devam ediyor.

SPOR MÜDÜRLERİ İLE SPORCULAR VE YÖNETİCİLER SOHBET TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

Medyanın Spor Müdürleri ile yeni sezon öncesinde buluşan ve açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, \"Öncelikle A Bayan Voleybol Milli Takımımızın, 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası\'nda elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğumuzu dile getirmek istiyorum. Çok iyi mücadele ortaya koyarak önemli bir başarı elde ettiler ve ülkemizi gururlandırdılar. Geçtiğimiz günlerde de 23 Yaş Altı Bayan Voleybol Milli Takımımız Slovenya\'da düzenlenen 2017 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri\'nde şampiyon olarak çok büyük bir başarıya imza atıp, tarih yazdılar. Vestel Venus Sultanlar Ligi, Avrupa\'nın hatta Dünyanın en önemli ligi konumunda. Dünya\'nın en iyi bayan voleybolcuları ligimizde sahne alıyor. Bu da mücadelenin en üst seviyeye taşınmasını sağlıyor ve üst seviyede mücadelelerin yaşandığı ligimizde kulüplerimiz, son yıllarda Avrupa\'da ve dünyada büyük söz sahibi. Şüphesiz ki bu başarıların kazanılmasında ve ligimizin kalitesinin yükselmesinde sponsorlarımızın rolü çok büyük. Bu hususta, en önemli sponsorlarımızdan biri Vestel\'dir. Sponsorluk anlaşmamızın başladığı günden beri büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz ve her konuda Türk Voleybolu\'na büyük katkılarda bulunuyorlar. Ligimiz, Vestel Venus adı ile ikinci sezonuna başlıyor. Umuyorum ki; bu birliktelik uzun yıllar sürer ve ligimizin marka değeri her geçen yıl yükselmeye devam eder. Bu hususta, Türk Voleybolu\'na katkılarından dolayı Vestel\'e huzurlarınızda teşekkür ediyor, yeni sezonun tüm takımlarımız ve oyuncularımız için sakatlıksız, mücadele seviyesi yüksek ve keyifli maçların oynandığı bir sezon olarak geçmesini temenni ediyorum\" dedi.

Her geçen gün büyük başarılara imza atan Türk voleybolunun, dünyada kalıcı bir marka haline gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan şunları söyledi: \"Vestel olarak geçtiğimiz sene Türkiye Voleybol Federasyonu ile birlikte geniş kapsamlı bir iş birliğine imza atmıştık. Sponsorluğumuzun ilk senesinde Vestel olarak, Türk voleybolunun yükselişine katkıda bulunmak için çalıştık. Vestel Venus Sultanlar Ligi isim sponsorluğumuza ilaveten, Efeler Ligi, Kupa Voley (Türkiye Kupası), Pro Beach Tour (Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası) ve Fabrika Voleybol Okulları\'nın da resmi sponsoru olarak voleybolu her alanda destekliyoruz. Voleybolun daha fazla kişiye ulaşması ve televizyonlarda daha fazla süre alması için geçtiğimiz sene üç ayrı kanalda televizyon programına sponsor olduk. Voleybolu daha eğlenceli bir hale getirmek amacıyla, saha içinde maç öncesi ve sonrası etkinlikler düzenledik. Bursa\'da gerçekleşen altyapı turnuvasında çeşitli aktivitelerle genç sporcularımızın yanındaydık. Venus cep telefonlarını getiren taraftarlarımıza maç bileti hediye ettik. Sosyal medya hesaplarımızdan haftanın en iyi hareketlerini paylaştık. Öne çıkan maçlardan özel içerikleri farklı kitlelerden oluşan takipçilerimize ulaştırdık. Bu yıl da tüm bunların yanı sıra farklı projelerle voleybola desteğimizi sürdüreceğiz. Bizler, sadece Türkiye\'nin değil, dünyanın da en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alıyoruz. Elektronikte 19 yıldır Türkiye\'nin ihracat şampiyonu teknolojisini 155 ülkeye ihraç eden bir marka olarak, Türkiye\'yi uluslararası arenada voleybolcularımızla da temsil etmekten gurur duyuyoruz. Voleybolcularımız sahada uluslararası başarılara koşarken, biz de yerli teknolojimizi dünyaya ulaştırıyoruz\" dedi.

Dünyanın En İyi Voleybolcuları Yine Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde

Dünyanın en değerli voleybol ligi olan Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde bu sezon da birbirinden başarılı yıldızlar sahne alacak. Kulüpler düzeyinde son Avrupa ve Dünya Kulüpler şampiyonu VakıfBank, Avrupa CEV Challenge Kupası şampiyonu Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Dünya dördüncüsü, Avrupa üçüncüsü Eczacıbaşı VitrA, Avrupa beşincisi Fenerbahçe ile birlikte Dünya Şampiyonu U23 Bayan Voleybol Takımı ve Avrupa üçüncüsü A Bayan Voleybol Takımı oyuncuları bu ligde forma giyecek.

VE SÖZ SIRASI SPORCULARDA...

Milli sporcular, kulüplerin voleybolda elde ettiği başarıların futboldaki Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve UEFA şampiyonluğu ile eşdeğerde olduğunu ancak bunun futboldaki kadar yankı bulmadığını belirttiler.

Başarılı oyunculardan olan ve Galatasaray forması ile milli takım formalarını terleten NESLİHAN DEMİR GÜLER; \"Yaptığımız işin zorluğu ve bizim de birer birey olduğumuz anlatılabilmeli kamuoyuna. Bizler reality tarafımızla anılmak istiyoruz. Bize her ülkeyi geziyorsunuz gözüyle bakanlar var. Biz sadece otelde ve spor salonundayız. bizim insan olduğumuz, herkes gibi bir birey olduğumuz unutulmasın lütfen\" dedi.

MERVE GÜLAÇ: \"Dünya starları çıkardık ama basında o kadar yankı bulmadık\"

Beşiktaş\'ın kaptanı Merve Gülaç voleybolda dünya starı çıkardıklarına ve sporu sevdirmek adına örnek çalışymalar yaptıklarına dekkat çekerek, etkili bir konuşma yaptı: Merve Gülaç; \"Bizler örnek insanlarız. Mesela Naz Aydemir Akyol\'un kitapları var. Sporu sevdirmeye ve önemini anlatmaya çalışıyor. Bir yandan başarılar elde ederken, bu tempoda çalışırken bir yandan böyle yararlı projeler yapılıyor. 2013\'te Avrupa ikinci olurken bir dünya starı yarattık. Neslihan futboldaki bir Arda Turan gibi voleybolda çok önemli. Kulüplerimizin voleybolda elde ettiği başarılar futboldaki Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve UEFA şampiyonluğu ile eşdeğerde ancak bunun futboldaki kadar yankı bulmadığını belirtebilirim\" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe ve milli takımın kaptanı Eda Erdem Dündar da; \"Biz çok başarılı bir branşız. Yapılan araştırmalarda ailelerin ilk tercihi biziz. Velilerin %65\'i çocuklarının voleybol ile ilgilenmesini istiyor. Voleybolumuzu tanıtmak dolaylı olarak ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak için spor basınından daha fazla yer daha fazla ilgi bekliyorum\" açıklamasını yaptı.

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