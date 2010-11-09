-SULTANLAR PERU'YU YENDİ TOKYO (A.A) - 09.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 2. tur (E) Grubundaki 3. maçında Peru'yu 3-0 yendi. (A) Milli Takım, maça çok iyi başladı. Neslihan'ın plaselerden bulduğu sayılara Neriman ve Bahar'ın smaçları da eklenince ilk teknik mola 8-5 Türkiye'nin lehine geçildi. Rueda'nın oyuna girmesiyle hücum ve bloktan sayı bulan Peru'da Chihuan da file önünde etkili oldu. (A) Milli Takım, 2. teknik molaya da 16-13 önde girdi. Peru, setin kalan bölümünde sadece 2 sayı alabildi ve ilk set 25-15 Türkiye'nin üstünlüğüyle bitti. 2. sette Peru savunmada daha organize bir görüntü sergiledi. Manşette ve serviste hatalar yapan (A) Milli Takım karşısında ilk kez bu bölümde öne geçen Peru, ilk teknik molayı 8-7 üstün tamamladı. Ortiz ile sayılar bulan Peru'ya Neslihan ve Eda ile karşılık veren (A) Milli Takım, 2.teknik molaya 16-14 önde girdi. Kaptan Esra'nın hem savunma hem hücumda iyi performans gösterdiği kalan bölümde ay-yıldızlı ekip, birkaç servis hatasından gereksiz sayılar kaybetse de seti de 25-18 üstün bitirdi. 3. sette, ilk 2 setten farklı olmadı. Sayı averajının son derece önemli olduğu şampiyonada, Peru karşısında özellikle Bahar ve Neslihan ile servis hatalarından çok gereksiz sayılar kaybeden Türkiye, ilk teknik molaya 8-6 önde girdi. 2. teknik molayı da 16-15 üstün geçen (A) Milli Takım, rakibi karşısında 3. seti de önde bitirdi ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Salon: Yoyogi Hakemler: Juraj Mokry (Slovakya) xxx, Karin Zahorcova (Çek Cumhuriyeti) xxx Peru: Keldibekova xx, Chihuan xxx, Soto x, Ortiz xxx, Zamudio xx, Uceda x (Palacios xx, Rueda xxx, Aquino x) Türkiye: Bahar xx, Neslihan xx, Esra xxx, Eda xxx, Naz xxx, Neriman xxx (Gülden xxx, Gözde ?, Elif ?) Setler: (15-25, 18-25, 20-25) Süre: 65 dakika (20, 21, 24)