Sultanlar Ligi'nin açılış maçında kazanan VakıfBank

Halkbank - VakıfBank: 0-3

ANKARA, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 2017-2018 Sezonu açılış karşılaşmasında VakıfBank, Halkbank\'ı 20-25, 13-25 ve 20-25\'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanan mücadele öncesi, Türkiye Voleybol Federasyonu Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Karaçam Salkaya, VakıfBank Takım Kaptanı Gözde Kırdar Bracceschi ve Halkbank Kaptanı Daimi Ramirez Echevarria, karşılaşmanın Başhakemi Çetin Ok\'a çiçek vererek, 2017-2018 voleybol sezonunun hayırlı olmasını diledi.

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