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Spor

Sultanlar Ligi'nde ŞampiyON VakıfBank

Sultanlar Ligi'nde ŞampiyON VakıfBank Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5'inci karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank 10'uncu şampiyonluğuna ulaştı

26 Nisan 2018 22:51

Sultanlar Ligi\'nde ŞampiyON VakıfBank

Vestel Venüs Sultanlar Ligi Final Serisi 5\'inci karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA\'yı 3-0 mağlup eden VakıfBank 10\'uncu şampiyonluğuna ulaştı. 

Mustafa AKIN, İstanbul-DHA

VakıfBank Bayan Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi Final Serisi son maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA\'yı 25-23, 25-23, 25-20\'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, 10. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Final Serisi\'ni 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi\'nde son altı sezonda 4. kez mutlu sona ulaştı. Bu sezon Türkiye\'deki üç kupayı da (KupaVoley, Şampiyonlar Kupası, Sultanlar Ligi) almayı başaran VakıfBank, 5-6 Mayıs tarihlerinde Bükreş\'te düzenlenecek CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalleri\'nde 4. kez Avrupa\'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Maç sonu sevinçler

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