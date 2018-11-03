Sultanlar Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

İSTANBUL (DHA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde ilk hafta bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Galatasaray evinde Çanakkale Belediyespor\'u 25-21, 23-25, 25-18 ve 25-21\'lik setlerle 3-1 mağlup ederken son şampiyon Vakıfbank sahasında Karayolları\'nı 23-25, 25-15, 29-31, 25-13 ve 15-6\'lık setlerle 3-2 yendi.

Sultanlar Ligi\'nde 1\'inci haftanın sonuçları şu şekilde:

Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0

Galatasaray - Çanakkale Belediyespor: 3-1

Vakıfbank - Karayolları: 3-2

Aydın Büyükşehir Belediyesi - Türk Hava Yolları: 3-0

Halkbank - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İhtisas: 1-3

Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA: 0-3