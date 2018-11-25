Sultanlar Ligi'nde günün maçları tamamlandı

İSTANBUL (DHA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 6\'ncı haftasında günün maçları tamamlandı. Günün kapanış maçında Beşiktaş, Burhan Felek Spor Salonu\'nda Halkbank\'ı 28-26, 15-25, 25-21, 25-20\'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde günün diğer maçlarının sonuçları şu şekilde:

Karayolları - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3 (25-16, 14-25, 18-25, 17-25)

Çanakkale Belediyesi - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (24-25, 11-25, 21-25)

Galatasaray HDI Sigorta - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-0 (25-17, 25-17, 25-15)

VakıfBank - Nilüfer Belediyesi: 3-0 (25-14, 25-20, 25-20)