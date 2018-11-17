Sultanlar Ligi'nde günün maçları tamamladı

İSTANBUL, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 5\'inci haftasında günün mücadeleri tamamlandı. Haftanın maçında Burhan Felek Spor Salonu\'nda Fenerbahçe rakibi Galatasaray\'ı 25-19, 25-16 ve 28-26\'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Sultanlar Ligi\'nde günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;

Halkbank - Karayollar: 0-3 (24-26, 23-25, 27-29)

Aydın Büyükşehir Belediyesi - Vakıfbank: 0-3 (13-25, 18-25, 21-25)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Çanakkale Belediyesi: 3-0 (26-24, 26-24, 25-20)

Fenerbahçe - Galatasaray: 3-0 (25-19, 25-16, 28-26)