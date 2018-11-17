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Spor

Sultanlar Ligi'nde günün maçları tamamladı

İSTANBUL, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5'inci haftasında günün mücadeleri tamamlandı

17 Kasım 2018 22:35

İSTANBUL, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 5\'inci haftasında günün mücadeleri tamamlandı. Haftanın maçında Burhan Felek Spor Salonu\'nda Fenerbahçe rakibi Galatasaray\'ı 25-19, 25-16 ve 28-26\'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
Sultanlar Ligi\'nde günün maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;
Halkbank - Karayollar: 0-3 (24-26, 23-25, 27-29)
Aydın Büyükşehir Belediyesi - Vakıfbank: 0-3 (13-25, 18-25, 21-25)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Çanakkale Belediyesi: 3-0 (26-24, 26-24, 25-20)
Fenerbahçe - Galatasaray: 3-0 (25-19, 25-16, 28-26)

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