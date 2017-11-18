Sultanlar Ligi'nde 8'inci hafta bugün tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde, sezonunun sekizinci haftası, bugün sona erdi.
Sekizinci haftada alınan sonuçlar şöyle;
Fenerbahçe - Eczacıbaşı VitrA: 3-2 (25/23, 25/20, 28/30, 17/25, 15/11)
Halkbank - Galatasaray: 2-3 (20/25, 25/22, 25/20, 13/25, 6/15)
VakıfBank - Çanakkale Bld.: 3-0 (25/17, 25/22, 25/19)
Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş: 2-3 (22/25, 23/25, 25/17, 25/19, 13/15)
Seramiksan - İlbank: 3-0 (25/18, 25/19, 26/24)
Bursa B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.: 2-3 (22/25, 25/16, 15/25, 25/20, 15-17)