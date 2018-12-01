Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta tamamlandı

İSTANBUL (DHA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin 7\'nci haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Günün maçında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Nilüfer Belediyesi\'ni 25-23, 26-24 ve 25-19\'luk setlerle 3-0 mağlup etti.

Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Beşiktaş: 0-3 (21-25, 21-25, 17-25)

Türk Hava Yolları - Çanakkale Belediyesi: 3-2 (25-16, 21-25, 25-21, 23-25, 15-12)

Fenerbahçe - Aydın Büyükşehir Belediyesi: 3-0 (25-15, 25-20, 27-25)