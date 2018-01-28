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Spor

Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 16'ncı hafta karşılaşmaları, bugün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı

28 Ocak 2018 23:03

İSTANBUL, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 16\'ncı hafta karşılaşmaları, bugün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Sultanlar Ligi\'nin 16\'ncı haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe - Galatasaray: 0-3 (23-25, 20-25, 19-25)
Seramiksan - Beşiktaş: 1-3 (17-25, 23-25, 25-15, 23-25)
Halkbank - Çanakkale Bld.: 3-0 (25-13, 25-15, 25-19)
VakıfBank - Nilüfer Bld.: 3-0 (25-18, 25-16, 25-23)
Bursa B.Şehir Bld. - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht.: 3-1 (25-22, 21-25, 25-22, 30-28)
Eczacıbaşı VitrA - İlbank: 3-0 (25-18, 25-12, 25-13)

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