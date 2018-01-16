Sultanlar Ligi'nde 14. haftanın perdesi aralanıyor

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 14. hafta heyecanı yarın oynanacak VakıfBank - Beşiktaş maçıyla başlayacak. Saat 16.00\'da başlayacak mücadele VakıfBank Spor Sarayı\'nda oynanacak.

Lider Eczacıbaşı VitrA da aynı gün Galatasaray\'ı ağırlayacak. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanacak maçın başlama saati ise 19.00.

Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 14. hafta karşılaşmalarının programı şöyle;

YARIN

16.00 VakıfBank - Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)

16.30 Seramiksan - Halkbank (Yıldırım Beyazıt Spor Salonu)

17.30 Bursa B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld. (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)

18.30 Fenerbahçe - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. (Metro Enerji Salonu)

19.00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray (TVF Burhan Felek Voleybol Salonu)

18 OCAK PERŞEMBE

15.00 İlbank - Nilüfer Bld. (TVF Başkent Voleybol Salonu)



İSTANBUL / DHA