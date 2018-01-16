T24 LogoT24 Logo
Spor

Sultanlar Ligi'nde 14. haftanın perdesi aralanıyor

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14

16 Ocak 2018 12:34

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 14. hafta heyecanı yarın oynanacak VakıfBank - Beşiktaş maçıyla başlayacak. Saat 16.00\'da başlayacak mücadele VakıfBank Spor Sarayı\'nda oynanacak.
Lider Eczacıbaşı VitrA da aynı gün Galatasaray\'ı ağırlayacak. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanacak maçın başlama saati ise 19.00.
Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nde 14. hafta karşılaşmalarının programı şöyle;
YARIN
16.00 VakıfBank - Beşiktaş (VakıfBank Spor Sarayı)
16.30 Seramiksan - Halkbank (Yıldırım Beyazıt Spor Salonu)
17.30 Bursa B.Şehir Bld. - Çanakkale Bld. (TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu)
18.30 Fenerbahçe - Kameroğlu Beylikdüzü Vol. İht. (Metro Enerji Salonu)
19.00 Eczacıbaşı VitrA - Galatasaray (TVF Burhan Felek Voleybol Salonu)
18 OCAK PERŞEMBE
15.00 İlbank - Nilüfer Bld. (TVF Başkent Voleybol Salonu)
 
İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Voleybol Sezonu Vestel Venus Sultanlar LigiVakıfBankBeşiktaşSaatVakıfBank Spor SarayıLider Eczacıbaşı VitrAGalatasarayTVF Burhan Felek Voleybol SalonuVestel Venus Sultanlar LigiBeşiktaş VakıfBank Spor Sarayı 16Seramiksan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24