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Spor

Sultanlar Ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmalar tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı'nda ilk karşılaşmalar, bugün oynanan Nilüfer Belediye - Eczacıbaşı VitrA maçıyla sona erdi

04 Mart 2018 22:24

İSTANBUL, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı\'nda ilk karşılaşmalar, bugün oynanan Nilüfer Belediye - Eczacıbaşı VitrA maçıyla sona erdi. Karşılaşmayı ev sahibi Nilüfer Belediye\'yi 27-25, 25-20 ve 25-14\'lük setlerle 3-0 mağlup eden konuk Eczacıbaşı VitrA kazandı.
Günün sonuçları şu şekilde:
Beşiktaş  VakıfBank: 0-3 (20-25, 13-25, 14-25)
Bursa B.Şehir Bld. - Fenerbahçe: 1-3 (23-25, 25-15, 20-25, 23-25)
Halkbank - Galatasaray: 3-2 (23-25, 25-22, 25-17, 15-25, 19-17)
Nilüfer Bld. - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (25-27, 20-25, 14-25)

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