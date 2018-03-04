Sultanlar Ligi çeyrek finalinde ilk karşılaşmalar tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)

Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Çeyrek Final Etabı\'nda ilk karşılaşmalar, bugün oynanan Nilüfer Belediye - Eczacıbaşı VitrA maçıyla sona erdi. Karşılaşmayı ev sahibi Nilüfer Belediye\'yi 27-25, 25-20 ve 25-14\'lük setlerle 3-0 mağlup eden konuk Eczacıbaşı VitrA kazandı.

Günün sonuçları şu şekilde:

Beşiktaş VakıfBank: 0-3 (20-25, 13-25, 14-25)

Bursa B.Şehir Bld. - Fenerbahçe: 1-3 (23-25, 25-15, 20-25, 23-25)

Halkbank - Galatasaray: 3-2 (23-25, 25-22, 25-17, 15-25, 19-17)

Nilüfer Bld. - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 (25-27, 20-25, 14-25)