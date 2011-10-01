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Spor

Sultanlar final şansını yitirdi

Filenin Sultanları Sırbistan seferinden mağlubiyetle döndü.

01 Ekim 2011 03:00

T24 - A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı final maçında ev sahibi Sırbistan’la karşılaştı. İlk dört setin sonucunu son dakikalarda 2-2'ye çevirmeyi başaran Filenin Sultanları, maçı beşinci sete götürmeyi başardı.

Ancak son seti 15-12 galip kapatan Sırbistan maçı 3-2 alarak finale giden taraf oldu. 



Maçın galibi Sırbistan İtalya'yı 3-0 yenen Almanya ile finalde karşılaşacak.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde son Dünya Şampiyonu Rusya ile karşılaşan Filenin Sultanları; harika bir oyun sergilediği maçta güçlü rakibine set dahi vermeyerek yarı finale kadar yükselmişti.


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