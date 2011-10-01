Sultanlar final şansını yitirdi

T24 - A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı final maçında ev sahibi Sırbistan’la karşılaştı. İlk dört setin sonucunu son dakikalarda 2-2'ye çevirmeyi başaran Filenin Sultanları, maçı beşinci sete götürmeyi başardı.
Ancak son seti 15-12 galip kapatan Sırbistan maçı 3-2 alarak finale giden taraf oldu.
Maçın galibi Sırbistan İtalya'yı 3-0 yenen Almanya ile finalde karşılaşacak.
Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde son Dünya Şampiyonu Rusya ile karşılaşan Filenin Sultanları; harika bir oyun sergilediği maçta güçlü rakibine set dahi vermeyerek yarı finale kadar yükselmişti.