Sultanlar devamını getiremedi

26. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, (B) Grubu'ndaki 2. maçında İtalya'ya 3-0 yenildi.

Salon: Centennial Hall

Hakemler: Piotr Dudek (Polonya), Sussana Maria Rodriguez Jativa (İspanya)

İtalya: Del Core, Barazza, Aguero, Piccinini, Gioli, La Bianco (Cardullo), Arrighetti

Türkiye: Neslihan, Esra, Eda, Naz, Deniz, Bahar (Nihan, Gizem, Gözde, Pelin)

Setler: 25-20, 25-16, 25-14

Süre: 67 dakika (24, 23, 20)



Wroclaw kentindeki Centennial Hall’da yapılan karşılaşmada son Avrupa şampiyonu İtalya karşısında maça tutuk başlayan (A) Milli Takım, ilk teknik moladan 8-4 geride ayrıldı. İlk 10 dakika içinde öne geçmeyi başaramayan Türkiye, 13. sayıda eşitliği yakaladı. İkinci teknik molanın da 16-14 İtalya üstünlüğüyle geçildiği ilk set süresince (A) Milliler, skorda rakibinin önüne geçemedi. Karşılaşmanın ilk seti 25-20 İtalya’nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci sette Türkiye, skor üretmekte bir hayli zorlandı. İlk seti kaybetmenin verdiği motivasyon kaybıyla hücum ve savunmada büyük boşluklar yaşayan (A) Milli Takım, bu setin ilk teknik molasını 8-3, 2. teknik molasını ise 16-11 geride kapadı. Bunlara, savunmada ikili yapılan ataklarda yaşanan anlaşmazlıklar da eklenince 2. set de 25-16 İtalya’nın oldu.

Son sette, (A) Milli Takım, rakibi karşısında hiç varlık gösteremedi. Bu setin ilk teknik molası 8-3, 2. teknik molası ise 16-10 İtalya üstünlüğüyle geçildi. Mücadeleci ruhunu tamamen kenara bırakan ay-yıldızlı ekip, bu setten 25-14, karşılaşmadan ise 3-0 yenik ayrıldı. Play-off grubuna yükselme şansını zora sokan (A) Milli Takım, (B) Grubu’ndaki 3. ve son maçını, yarın TSİ 18.30’da Almanya ile yapacak. İtalya Milli Takımı’nda, son 2 sezon Aroma Bayanlar Birinci Ligi’nin eski takımlarından Türk Telekom’da forma giyen Küba asıllı İtalyan oyuncu Taismary Aguero da yer aldı. Türk Telekom, ekim ayında start alacak yeni sezon öncesi bayan voleybol takımını kapatarak, Vakıfbank Güneş Sigorta ile birleşmişti.

(B) Grubu’nda 2. gün müsabakaları, bugün TSİ 21.00’de yapılacak Almanya-Fransa maçı ile son bulacak.

Türkiye, İtalya yenilgisinin ardından puan tablosunda 2. sıraya geriledi.