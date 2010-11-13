-SULTANLAR 5. MAÇI İTALYA İLE OYNAYACAK TOKYO (A.A) - 13.11.2010 - 16. Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, 5. maçında İtalya ile eşleşti. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden şampiyonada bugün 5-8'incilik maçında Almanya'yı 3-2 yenen (A) Milli Takım'ın, 5. mücadelesindeki rakibi İtalya oldu. 5-8'incilik maçında Sırbistan'ı 25-20, 25-15, 25-22'lik setlerle 3-0 yenen İtalya, yarın 5. maçında Türkiye ile karşılaşacak. Öte yandan Dörtlü Final maçında ABD'yi 3-1 yenerek ilk finalist olan Rusya'nın rakibi henüz belli değil. Rusya, hala devam eden Japonya-Brezilya karşılaşmasının galibiyle final maçı yapacak. ABD ise bu maçta mağlup olan takımla 3'üncülük mücadelesi verecek. Ayrıca Polonya ile Çin 9, Hollanda ile Küba da 11. maçlarında karşı karşıya gelecek. Yarın yapılacak maçlarla sona erecek olan şampiyonada, final ve klasman maçlarının saatleri Uluslararası Voleybol Federasyonları Birliği (FIVB) tarafından henüz açıklanmadı.