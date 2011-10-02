-Sultanlar "umut" veriyor BELGRAD (A.A) - 02.10.2011 - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın üçüncülüğünü, ''Bu sonuç bizim takımın artık belli şeyleri yakaladığını gösteriyor, O bakımdan da yarınlara yönelik olarak umut veriyor'' diyerek değerlendirdi. Başkan Karabıyık, maçın ardından yaptığı açıklamada, dün yarı finalde oynadıkları zorlu Sırbistan maçında yaşadıkları korkuyu, bu maçta da yaşadıklarını belirterek, ''Çok şükür olmadı. Takımı çok tebrik ederim'' dedi. Başkan Karabıyık, kazandıkları başarının önemini şöyle açıkladı: ''Düşünebiliyor musunuz? Dün hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan tam bir yıkım geçirdiler. O yaşananlardan sonra bugün İtalya gibi bir dünya deviyle yine 5 setlik bir maç oynayıp, tie-break setinde dipdiri kalıp, seti açık ara almak... Bu, bizim takımın artık belli şeyleri yakaladığını gösteriyor. O bakımdan da yarınlara yönelik olarak umut veriyor.'' Avrupa Şampiyonası'nda final oynayamadıklarını, ancak üçüncü olduklarına değinen Erol Ünal Karabıyık, ''Şimdi Dünya Kupası yolunu zorlamamız gerekiyor. Kızlar kendi görevlerini yaptılar. Sıra bende. Burada final oynasak gidecektik. Wild Card alma görevi artık bana düşüyor. Bunu alıp dünya kupasına gitmemiz bana düşüyor'' ifadesini kullandı. Avrupa üçüncüsü A Milli Takım'ın, madalya töreninden sonra gece geç saatlerde yurda döneceği ve yarın 13.00'te Burhan Felek Volley Hotel'de düzenlenecek geç kahvaltıya katılacağı bildirildi.