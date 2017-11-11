Sultanhisar boğa güreşleri şampiyonasına hazır

Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Sultanhisar İlçesi\'nde düzenlenecek Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası için son hazırlıklar tamamlandı.

İlki geçen 13 Ağustos\'ta Artvin\'de yapılan ve büyük ilgi gören Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası\'nın ikincisi, Sultanhisar\'ın Atça Mahallesi\'nde yarın gerçekleşecek. Dışarıdan gelen şampiyon boğalara ev sahipliği yapan Aydın\'da, heyecanla güreşlerin başlaması bekleniyor. Sahipleri ve bakıcıları ise boğaların bakımlarını yaparak şampiyonanın başlamasına 1 gün kala herhangi bir aksilik yaşanmaması için titiz davranıyor. Boğa sahiplerinden Gazeteci- Yazar Mahir Gülseçkin, şöyle dedi:

\"İstanbul\'da oturuyorum. Yarışlara Artvin\'den katılıyorum. Artvin\'de de kendi boğalarım var. Boğamız geçen yıl Artvin\'de 1\'inci Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası\'na katıldı. Bu yıl 750 kiloda Kaymakamlık Kupası\'nda güreşeceğiz. Güreşe iddialı bir şekilde geldik. Boğamızı Hilmi Aydın yetiştiriyor, güreşlere hazırlıyor. Kendisinin de boğaları bulunuyor. Kendisi Artvin\'in en tecrübeli boğa yetiştiricileri arasında yer alıyor. Uzun yıllardan bu yana bu işi yapıyor. Kendi boğaları ile birlikte bana da yardımcı oluyor.\"

Bir diğer boğa sahibi Hilmi Aydın ise \"Tüm güreşlere katılacak olan Aydınlı boğa sahiplerine başarılar diliyorum\" ifadesini kullandı.

Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Koçer de \"Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası olarak ilkini Artvin\'de düzenledik. İkincisi de Atça\'da düzenleyeceğiz. Devletimizin destek vermesini, bu spora el atmasını istiyoruz. O zaman biz kültürümüz adına çok daha büyük işlere imza atarız\" diye konuştu. Aydın Boğacılar Derneği Başkanı Çetin Arda, \"850 ile 550 kilo arasındaki Ege Bölgesi\'nin en iyi boğaları burada güreşecekler\" dedi, boğaların 4\'erli 13 gruba ayrıldığını ve bu şekilde güreşeceklerini belirtti.

Türkiye Boğa Güreş Şampiyonası Komite Üyesi Turgut Aydın ise şunları kaydetti:

\"Toplamda 60 boğamız var. 13 grup oluşturduk. 3 tane de özel güreşimiz var. 52 boğamız, 4\'erli guruplar halinde güreşecekler. Boğalarımız kura usulü ile eşleşecekler. Dereceye giren boğalara çeşitli ödüller vereceğiz. 1\'inciye kupa ve bayrak ödülümüz var. Boğalarımız veteriner kontrolü sonrasında arenaya çıkacaklar. Şampiyonaya katılacak olan tüm boğa sahibi arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz.\"



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