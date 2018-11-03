SULTANGAZİ'DEKİ YANGINDA CAN PAZARI: ALEVLERDEN İŞTE BÖYLE KAÇTI

Haber: Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de bir iş yerine çıkan yangında çıktı. Yangında mahsur kalan bir kişinin yan binaya geçtiği görüntüler cep telefonuna yansıdı.

Sabah saatlerinde ayakkabı bağcığı üreten bir tekstil atölyesinde yangın çıkmış, mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bir kişi yangından kurtulmak için yan binanın camına geçmişti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde camdan sarkan Ramazan Zorba isimli işçi, su borusunu tutarak yan binanın yan binanın camından içeri girmek istiyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-İşçinin pencereden sarkması

-Boruya tutunması

-Detaylar

03.11.2018 -11.35- Haber Kodu : 181103049



