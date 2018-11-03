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SULTANGAZİ'DEKİ YANGINDA CAN PAZARI: ALEVLERDEN İŞTE BÖYLE KAÇTI

Haber: Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA Sultangazi'de bir iş yerine çıkan yangında çıktı

03 Kasım 2018 14:59

Haber: Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Sultangazi\'de bir iş yerine çıkan yangında çıktı. Yangında mahsur kalan bir kişinin yan binaya geçtiği görüntüler cep telefonuna yansıdı. 
Sabah saatlerinde ayakkabı bağcığı üreten bir tekstil atölyesinde yangın çıkmış, mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bir kişi yangından kurtulmak için yan binanın camına geçmişti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde camdan sarkan Ramazan Zorba isimli işçi, su borusunu tutarak yan binanın yan binanın camından içeri girmek istiyor. 

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-İşçinin pencereden sarkması
-Boruya tutunması
-Detaylar
03.11.2018 -11.35- Haber Kodu : 181103049


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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