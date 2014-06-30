Sultangazi'deki taş ocağında göçük, 2 ölü

Sultangazi'de bir taş ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan hafriyat kamyonu şoförü ve iş makinesi operatörü 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda bir işçi de hafif yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sultangazi Cebeci'de bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taş ocağında oluşan toprak kayması sonucu zeminde çalışan bir hafriyat kamyonu ve kepçe toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ve kepçelerin çalışmaları sonucu toprak altından Erdem Çelikmen ve Süleyman Akay'ın cesedi sırayla göçükten çıkarıldı.

Olay sırasında yaralanan bir kişiye ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Operatör ve hafriyat kamyon şoförünün cesedi olay yerine gelen ambulanslarla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.