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SULTANGAZİ'DE UÇURUMDA CAN PAZARI

* Devrilen hafriyat kamyonu uçurumun dibine doğru yuvarlarken şans eseri durdu

03 Nisan 2018 14:26

* Devrilen hafriyat kamyonu uçurumun dibine doğru yuvarlarken şans eseri durdu. Kamyondaki sürücüyü kurtarmak için operasyon düzenlendi.

* Hafriyat kamyonu çelik halatla iş makinesine sağlandıktan sonra sürücü yukarı çıkarıldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA
Sultangazi\'de taş ocağında devrilen hafriyat kamyonu, uçuruma düşmeden birkaç metre sonra şans eseri durdu. Kamyon metrelerce aşağıya yuvarlanmaması için halatla iş makinesine bağlandı, sürücüsü itfaiye tarafından kurtarıldı.
Kaza, saat 9.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Köyü yolu üzerinde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, uçuruma doğru devrildi. 
Kayan hafriyat kamyonu yaklaşık 20 metre aşağı kaydı. Kamyon şans eseri uçurumun ortasında durdu. Taş ocağında çalışanlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kamyon uçuruma yuvarlanmaması için çelik halat ile bir iş makinesine bağlandı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye çalışma başlattı.  Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halatlar yardımıyla aşağı inerek sürücüyü yukarıya çıkardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Kamyondan görüntü
-İş makinesine bağlı hali
-Sürücünün çıkarılışı
-Detaylar

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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