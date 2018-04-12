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Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın (2)

Murat SOLAK - Can EROK - Güven USTA / İSTANBUL,(DHA) - SULTANGAZİ'de 5 katlı binanın 3

12 Nisan 2018 18:40

Murat SOLAK - Can EROK - Güven USTA / İSTANBUL,(DHA) - SULTANGAZİ\'de 5 katlı binanın 3. katında bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı.
Yangın saat 13.45 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2262 Sokak\'taki 5 katlı binanın 3. katında bulunan tekstil atölyesinde çıktı.  Çıkış nedeni belli olmayan yangın kısa sürede tüm katı sardı. Atölyede çalışanlar kendilerini güçlükle dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Atölye işçisi olduğu öğrenilen 3 kişi dumandan etkilenerek ambulanslarda tedavi edildi. Çevre ilçelerden de çağrılan itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yanan tekstil atölyesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 
Tekstil atölyesinde çalışan İbrahim Murat Özyılmaz, \" Öğle paydosuna çıkmıştık. Tam yemeğimizi yedik, aşağıya indik çay içiyorduk. Bir baktık her taraftan dumanlar çıkıyor. İnsanlar kaçışmaya başladılar. O ara itfaiyeyi çağırdılar. İtfaiye geldi müdahale etti ama biraz zor oldu çünkü içeride kumaşlar vardı\" dedi. 

(FOTOĞRAFLI)

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