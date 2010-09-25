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SULTANGAZİ'DE TAŞ OCAĞINDA GÖÇÜK İSTANBUL (A.A)

25 Eylül 2010 03:23

-SULTANGAZİ'DE TAŞ OCAĞINDA GÖÇÜK İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Sultangazi'de bir taş ocağında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti.    Alınan bilgiye göre, İkinci Cebeci Yolu'ndaki taş ocağında göçük meydana geldi. Olay sırasında çalışan Emin Kılıç (35) adlı operatör, iş makinesiyle birlikte toprak altında kaldı.  Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu Kılıç'ın cesedine ulaşıldı. Kılıç'ın yakınları, itfaiyenin çalışması sırasında sinir krizi geçirdi.  İki çocuk babası Emin Kılıç'ın cesedi, Sultangazi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İş arkadaşları, göçük sırasında çalıştığı iş makinesiyle birlikte yaklaşık 40-50 metre yükseklikten kayan toprakla birlikte düşen Kılıç'ın, son anda araçtan atladığını, ancak kurtulmayı başaramadığını ifade ettiler.

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