Sultangazi'de polis aracına havai fişekle saldıran 2 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)

SULTANGAZİ\'DE devriye gezen polis aracına havai fişekle saldıran 2 kişi yakalandı.

Sultangazi Gazi Mahallesi\'nde 4 Ağustos\'ta saat meydana gelen olayda devriye gezen polis aracına kimliği belirsiz kişilerce havai fişekli saldırı düzenlendi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmalarda 4 dolu havai fişek rampası ve yüz gizlemek için kullanılan bez parçaları buldu. Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri terör örgütü DHKP-C ile bağlantısı bulunan sosyal medya hesaplarında havai fişekli eylemle ilgili paylaşımlar üzerine saldırganları tespit etti.

7 Ağustos\'ta şüphelilerin adreslerine düzenen operasyonda O.V. ve S.T. yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.V. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin saldırı sonrası çevrede bulunan bir markete kaçması güvenlik kamerasına, şüphelilerin yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

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