SULTANGAZİ'DE, MOTOSİKLET KAZASI KAMERADA

İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de, ters yönde ilerlediği iddia edilen Uğur Sivri\'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen otomobile çarparak devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza; dün saat 20.30\'da Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. 1. Cebeci Caddesi\'nde ters yönde ilerleyen 34 UZ 5968 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmeye çalışan Cavit Cömert\'in kullandığı 34 GL 749 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak devrilirken sürücüsü yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralı Uğur Sivri\'iyi, İstanbul Üniversitesi Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü Cavit Cömert, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin cadde üzerinde ilerlediği ve sokağa girmek için sola doğru yöneldiği görülüyor. Motosikletin ise karşı yönden hızla gelerek otomobile çarptığı ve savrularak devrildiği görüntülere yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin cadde üzerinde ilerlemesi

-Sola doğru yönelmesi

-Karşı yönden hızla gelen motosikletin otomobile çarpması

-motosikletin savrularak devrilmesi

AKTÜEL

-Olay yerinin detay görüntüleri

-Cep telefonu kamerasından hastanedeki yaralı