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Sultangazi'de kuyumcuya silahlı saldırı

Sultangazi'de maskeli 2 kişi, bir kuyumcu dükkanına saldırarak iki kişiyi öldürdü

20 Temmuz 2013 04:22

İstanbul Sultangazi'de silahlı ve maskeli 2 kişi bir kuyumcu dükkanına girdi. Dükkana girerek ateş açan maskeli kişiler 2 kişiyi ağır yaraladı. Ağır yaralanan işyeri sahibi Serkan Ergül ve Celal Karaduman tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
 
DHA'nın haberine göre olay, saat 20.30’da Sultangazi Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddialara göre, otomobille kuyumcunun önüne gelen 3 kişiden 2’si dükkanın içerisine girdi. Eli silahlı, yüzleri maskeli zanlılar tabancayla iş yeri sahibi 39 yaşındaki Serkan Ergül ile yanında bulunan Celal Karaduman’ın (57) üzerine kurşun yağdırdı. 
 

Kurşun yağdırdılar

 
Kimliği belirsiz şüpheliler daha sonra kuyumcu dükkanından çıkarak, kendilerini bekleyen araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah sesleri üzerine dükkan içine giren mahalle sakinleri, 2 kişinin yerde kanlar içerisinde yattığını fark etti. Vatandaşlar bunun üzerine Ergül ile Karaduman’ı araçlarına alarak Özel Gazi Hastanesi’ne getirdi. Ağır yaralı Serkan Ergül ve Celal Karaduman hastaneden yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Olayın soygun amaçlı olup olmadığı henüz belirlenemezken, polis cinayeti işleyen 2 şüpheli ile araç içerisinden gözcülük yapan 1 kişiyi belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı. Yüzü maskeli 3 kişinin hızla otomobille uzaklaştığını söyleyen bir görgü tanığı, "Ben olay yerinin karşısında oturuyorum. Dükkan içerisinden silah sesleri geldi. Bunun üzerine dışarı çıktım. Bu sırada yüzü maskeli 3 kişinin araçla kaçtığını gördüm. Kuyumcu dükkanının içerisine girdiğimizde de 2 kişi kanlar içerisinde yatıyordu. Durumları ağır olduğu için çevredeki esnaflar araçlarıyla onları hastaneye götürdü" diye konuştu.

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