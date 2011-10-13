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Sultangazi'de kurye soygunu  İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2011 00:02

-Sultangazi'de kurye soygunu  İSTANBUL (A.A) - 12.10.2011 - Sultangazi'de bir banka kurye aracı, silahlı ve maskeli 3 kişi tarafından soyuldu.  Özel bir bankaya ait paraları taşıyan 34 TV 8973 plakalı otomobille seyir halinde bulunan Serkan K. ve Erdal K. adlı kuryelerin önü, Uğur Mumcu Mahallesi Tonguç Caddesi 2336 Sokak'ta, plakası alınamayan bir otomobil tarafından kesildi.  Yüzleri maskeli soyguncular, iki kuryeyi silah tehdidiyle etkisiz hale getirip, araçtaki yaklaşık 125 bin lirayı alarak olay yerinden kaçtı.  Kuryelerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Görgü tanıklarından Emre Kurt, ''Birden aracın önünü kestiler ve silahlarını çekerek otomobildekileri etkisiz hale getirdiler. Paraları aldıktan sonra da aynı araçla kaçtılar'' dedi. Polis, 3 kişi oldukları öğrenilen soyguncuların yakalanması için bölgede operasyon başlattı.

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