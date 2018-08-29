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Sultangazi'de kaza: 4 yaralı

  İSTANBUL, (DHA)  SULTANGAZİ'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

29 Ağustos 2018 19:03

 

İSTANBUL, (DHA)  SULTANGAZİ\'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Osmangazi alt geçidinden Esentepe Mahallesi’ne seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir araç sürücüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kırmızı ışıkta bekleyen üç araca çarptı. Kazada, araçta bulunan 1’i çocuk dört kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Çevredeki vatandaşlarında ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

 

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