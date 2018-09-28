Sultangazi'de huzurevi yangınında yine dış cephe iddiası

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ\'de 75. Yıl Mahallesi, Gazi Caddesi\'ndeki Sultangazi Huzurevi\'nde yangın çıktı.

Binanın önündeki küçük bir alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın dış cepheyi tamamen sardı. Bina alevler içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Huzurevinde kalan yaşlılar tahliye edidi, dumandan etkilenenler ambulanslara alınarak ilk müdahale yapıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Bir vatandaşın cep telefonuna yangının ilk anları yansıdı. Görüntülerde yangının zemin katta ufak çapta olduğu ve bir anda dış cepheyi kaplayıp, çatıya yansıdığı görüldü.

(FOTOĞRAF)