T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sultangazi'de cinayet şüphelisi 3 kişi yakalandı(EK BİLGİLERLE)

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir evde DJ Celal Doğancık'ı boğularak öldürülmesi ve evin yakılması olayıyla ilgili 3 kişi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Cinayeti şüphelilerden Vezir Çatra

04 Ekim 2017 23:38

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ Yunus Emre Mahallesi\'nde bulunan bir evde DJ Celal Doğancık\'ı boğularak öldürülmesi ve evin yakılması olayıyla ilgili 3 kişi Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı
Cinayeti şüphelilerden Vezir Çatraş\'ın, J Celal Doğancık\'ı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek işlediği belirlendi. Cinayet faili Vezir Çatraş\'ın, 25 Aralık 2015 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde intihar girişiminde bulunan kişi olduğu ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konvoyunun geçtiği sırada yaşanan olaya Cumhurbaşkanı aracını durdurarak müdahale etmiş, Çatraş teşebbüsünü sonlandırmıştı.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan BİLGİLİİSTANBULDHASULTANGAZİ Yunus Emre MahallesiDJ Celal DoğancıkSultangaziEmniyet MüdürlüğüVezirCelal DoğancıkCinayetAralıkTemmuzKöprüsüCumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24