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SULTANGAZİ'DE BEYAZ EŞYA MAĞAZASINDA SOYGUN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Sultangazi'de gece saatlerindegelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, beyaz eşya mağazasının camını kırarak içeri girdi

24 Kasım 2017 07:44

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 
Sultangazi\'de gece saatlerindegelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, beyaz eşya mağazasının camını kırarak içeri girdi. Mağazaya giren hırsızlar, televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını alarak kayıplara karıştı. 

Olay, Sultangazi\'de gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler cami kırarak içeri girdi. Mağazaya giren şüpheliler, içeride bir süre gezindikten sonra duvarda asılı olan televizyonlara yöneldi. Şüpheliler, beyaz eşya mağazasından televizyon, bilgisayar ve cep telefonlarını geldikleri araca yükleyerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki ekiplere anons ederek çalışma başlattı. Polis ekipleri hırsızlığın meydana geldiği beyaz eşya mağazasında olay yeri çalışması yaptı. Polis ekiplerinin çevredeki işyerlerinin güvelik kamera görüntülerini incelemeye aldığı öğrenildi. 

Polis ekipleri olayla ilgii çalışma başlattı. 

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği mağaza 
- kırılan camın görüntüsü
- Polisin olay yeri çalışması 
- Genel ve detaylar 
 

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