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Sultangazi HDP binası kuşatıldı, 50 kişi mahsur kaldı

Sultangazi'de, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyeleri, yaklaşık 7 saat sonra polis eşliğinde binadan çıktı

07 Ekim 2014 22:16

Cebeci Mahallesi'nde, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyeleri, saat 13.00 sıralarında, Kobani'ye yönelik IŞİD kuşatmasıyla ilgili basın açıklaması yapmak istedi.

Açıklama yapmak istemelerine tepki gösteren bir grubun müdahalesi üzerine, DBP'liler partinin ilçe binasına sığındı. Binanın çevresini saran yaklaşık bin kişilik grup, polisin uyarısına rağmen uzun süre dağılmadı.

DHA'nın haberine göre, saat 19.30 sıralarında ise, binada mahsur kalan yaklaşık 50 kişi, polis eşliğinde dışarıya çıkarıldı. Polis araçları ve minibüslere bindirilen DBP'lilere çevrede bulunan karşıt görüşlü grup yine müdahale etmek istedi. Ancak polis ekipleri, plastik mermi ve gaz bombasıyla bu grubu dağıttı.

Binadan tahliye edilen yaklaşık 50 kişi de polis araçları ve minibüslerle olay yerinden ayrıldı.

 

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