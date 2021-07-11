Sultangazi'de kediyi çuvala koyup evin bahçesine attılar!

Sultangazi'de kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yavru kediyi çuvala koyarak evin bahçesine attı. Ev sahibinin fark etmesiyle çuvalın içinden çıkarılan yavru kedinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

Kimliği belirlenemeyen bir kişi, yavru kediyi çuvalın içine koyup ağzını bağladıktan sonra evin bahçesine attı. Ev sahibi Nevzat Kara, fark ederek çuvaldan yavru kediyi çıkardı. Kara, sağlık durumu iyi olan yavru kediyi bir süre baktıktan sonra yeğenine sahiplendirdi.

"Çuvalın içinden ses gelince kedi olduğunu anladık"

Ev sahibi Kara, "Bahçemizde otururken bir vatandaş çuvalı bizim bahçemize attı. Biz önce çöp attığını düşündük çok üzerine düşmedik. Çuvalın içinden ses gelince, eşim gidip baktı ve içinde kedi olduğunu söyledi. Torbanın ağzını açtığımda içinden kedi çıktı. Yavru kediyi görünce şaşırdım. Kedi ile mi ilgileneyim, yoksa adamın peşinden mi koşayım bilemedim. Kediyle ilgilenmeye karar verdim. Kedinin yaralı olup olmadığına baktım, sağlıklı olduğunu görünce önüne yiyecek bir şeyler koydum. Birkaç gün yanımızda kaldıktan sonra Gebze'ye götürüp yeğenime verdim" dedi.