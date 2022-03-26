Sultangazi Belediyesi, "Bir hafta içinde kaldırılacak" dediği tonlarca atığı temizlememiş

Türkiye’nin bazı illerinde yol kenarında yakılarak imha edilmeye çalışılan plastik atıkların bir benzeri İstanbul Sultangazi’de ortaya çıktı. Geri dönüştürülmek üzere Avrupa’dan ithal edildiği belirtilen plastik atık yığınları Gazi mahallesinde kullanılmayan eski bir beton üretim tesisinde ve yol kenarında birçok noktaya kaçak olarak dökülmüş durumda. "Bir hafta içinde kötü görüntülere neden olan atıklar kaldırılacak” diyen Sultangazi Belediyesi'nin halen duruma müdahale etmediği görüldü. Atık toplayıcıları ise atıkların yaklaşık bir yıldır burada olduğunu ve bir ara yangın çıktığını söylüyor.

Türkiye’de atık ithalatı birçok kez tartışmalara neden oldu. İthalatın yüzde 50’den fazlasını kapsayan polietilen ithalatı, 18 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yasaklanmıştı. 2 Temmuz’da başlayan polietilen ithalatı yasağı yalnızca yedi gün sürmüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sektör temsilcilerinin bir araya gelerek hazırladıkları yeni taslak ile sıkı denetimlerin geleceği belirtilmiş ve ithal edilen atıklar Mobil Atık Sistemi (MoTAT) ile limandan fabrikaya gidene kadar çipli sistemle takip edileceği belirtilmişti.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’ın haberine göre, konuyla ilgili Sultangazi Belediyesi yetkilileri, “İlgili Başkan yardımcımız olay ile alakalı soruşturma ve araştırma başlattı. İlgili kişiler belediye tarafından uyarıldı, malzemeler kar yağdığı için kaldırılamamış. Bir hafta içinde kötü görüntülere neden olan atıklar kaldırılacak” dedi.

Ancak bir hafta sonra bölgede çöplerin halen kaldırılmadığı ve çevreye tamamen dağıldığı görüldü. Atık toplayıcıları ise atıkların yaklaşık bir yıldır burada olduğunu ve bir ara yangın çıktığını söyledi.

Daha önce de yine Sultangazi’de yol kenarında plastik atıkların döküldüğünü hatırlatan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Doç Dr. Sedat Gündoğdu, bölgede yaban hayatı bulunduğuna dikkat çekerek atıkların ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu söylüyor. Denetlemelerle ilgili düzenlemeler yapıldıktan sonra atıkların kıyıda köşede kalmış yerlere dökülmeye başlandığını söyleyen Gündoğdu, “Bunların hepsi sınırdan geçiyor. Bu denetim eksikliği olduğunun göstergesi. Bu durum denetim olsa bile etrafından dolanıldığını gösteriyor. Kısıtlamalarla çözmek mümkün değil. Toptan yasaklanması lazım" diye konuştu.