Sultanbeyli'ye hazırlanan CHP'li Tanal: Çöpçülük deseler çöpçülük yaparım

Yerel seçim adaylarında aranan kriter ve isimler konusunda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir iki istisna yapabileceği vurgusuyla İstanbul Sultanbeyli için Mahmut Tanal’ı işaret etti. Kılıçdaroğlu’nun mesajını alan Tanal, Sultanbeyli için hazırlıklara başlad, izleyeceği yol haritası için de gözünü genel merkeze çevirdi. Sanayi Bakanlığı bütçesi için erken saatte Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelen Tanal, T24’e, "Görevler arasında bir ayrım yapmaksınız kabul ederim. Çöpçülük deseler çöpçülük yaparım” dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının kendisi içinde sürpriz olduğunu belirten Tanal, ‘İstanbul Sorunlar ve Çözümler’ kitabı ile depremle ilgili makaleleri çantasına koydu. Tanal, şimdiden kutlamaları kabul ediyor.

Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi’yle röportajında şöyle demişti:

“İlke olarak milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını doğru bulmuyorum. Bir-iki istisna olabilir. Ama şunu yapabiliriz… İstanbul’da oyumuzun düşük olduğu yerler var. Bazı milletvekillerimizi buralardan aday gösterebiliriz… Mesela Mahmut Tanal… Sultanbeyli’de belediye başkanlığını üstlenebileceğini, ev ev gezebileceğini ifade etti. Bu bir görev üstlenmektir. 1-2 milletvekilinin yerel seçimlerde aday olabileceğini söyleyen CHP lideri, "İlke olarak milletvekillerinin belediye başkan adayı olmasını doğru bulmuyorum. 1-2 istisna olabilir. Ama şunu yapabiliriz... İstanbul’da oyumuzun düşük olduğu yerler var. Bazı milletvekillerimizi buralardan aday gösterebiliriz... Mesela Mahmut Tanal... Sultanbeyli’de belediye başkanlığını üstlenebileceğini, ev ev gezebileceğini ifade etti. Bu bir görev üstlenmektir."