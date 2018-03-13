Sultanbeyli'deki kaza güvenlik kamerasında

İSTANBUL, (DHA) Sultanbeyli Adil Mahallesi\'ndeki kazada, dörtyol ağzında çarpışan iki araçtan biri takla attı. Yol kenarındaki bir seyyar satıcı, takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan takla atan aracın sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi\'ndeki dün meydana gelen ikinci kazada da hızlı şekilde ilerleyen Mehmet Demirkol idaresindeki taksi, sokak kesişiminde bir minibüse çarptı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sultanbeyli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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