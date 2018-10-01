SULTANBEYLİ'DE YANGIN: 2 YARALI

Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Sultanbeyli\'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kadife Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken binanın çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

-Yangından alevli görüntü

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