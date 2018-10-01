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SULTANBEYLİ'DE YANGIN: 2 YARALI

  Haber: Ramazan  EĞRİ-İSTANBUL DHA Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı

01 Ekim 2018 13:11

 

Haber: Ramazan  EĞRİ-İSTANBUL DHA
Sultanbeyli\'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 
Yangın saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kadife Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken binanın çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 

Görüntü Dökümü:
-Yangından alevli görüntü
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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