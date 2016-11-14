Sultanbeyli'de kozmetik ürün imal edilen atölyede patlama; 10 yaralı

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde kozmetik ürünler imal eden bir atölyede patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Patlamada 10 kişi yaralandı.

Patlama saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Sultanbeyli’de kozmetik ürünleri imal edilen bir fabrikada buhar kazanı patladı.

Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Patlama sonrası amatör kameraya yansıdı.

Kontrol altına alındı

Patlamanın ardından çıkan yangın, kimyasal maddelerin de tutuşmasıyla gitgide büyüdü. Fabrikayı saran alevleri söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına almayı başardı.

Yangında yaralanan 3 işçi ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.