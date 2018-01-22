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SULTANBEYLİ'DE HIRSIZLIK ŞEBEKELERİNE OPERASYON

* Araçlardan yapılan hırsızlıkları güvenlik kameraları kaydetti

22 Ocak 2018 15:44

* Araçlardan yapılan hırsızlıkları güvenlik kameraları kaydetti. 

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA
Sultanbeyli\'de araçlardan hırsızlık yapan iki ayrı şebekeye yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. 
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son dönemlerde artan araçlardan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık yapan iki şebeke belirlendi. Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonlarda M.Ü., S.S., O.B., S.G. ve Y.B. gözaltına alındı. 27 araçtan hırsızlık yaptıkları belirtilen 5 kişi polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4\'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şebeke üyelerinin bölgede yaptığı hırsızlık olaylarının bazılarını güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Hırsızlık anlarının güvenlik kamera kayıtları


 

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