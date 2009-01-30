Sultanbeyli’de El Kaide çatışması: 1 ölü

Sultanbeyli'de bir PTT Şubesini soymak isteyenlerle polis arasında çatışma çıktı. El-kaide üyesi oldukları belirtilen soygunculardan biri öldü üçü yakalandı. Çatışmada iki kişi yaralandı.



İstanbul Valisi Muammer Güler, El Kaide’ye yönelik operasyonda PTT’yi soymaya çalışan örgüt mensuplarıyla çatışma çıktığını, çatışmada 1 teröristin öldürüldüğünü söyledi.



Güler, olayda biri ağır yaralı olmak üzere 3 teröristin sağ olarak yakalandığını belirtti.



Çatışma nasıl oldu?



Soygunun yapıldığı PTT binasının hemen karşısında bulunan Sultanbeyli Fatih Mahallesi Muhtarlığı'nda bulunanlar yaşananları saniye saniye izledi. Mahalle Muhtarı Ahmet Çalışkan, dehşeti şöyle anlattı:



"Bir minibüsle geldiler. İki kişi minibüsten indi. Başlarında kar maskesi vardı, silahları ellerindeydi. PTT'ye girmek için hamle yaptılar. Ancak bu sırada sivil polis olduklarını öğrendiğimiz güvenlik güçleri ile karşılaştılar. Polislerle soyguncular arasında çatışma başladı. Çatışma yaklaşık 5 dakika sürdü. Soygunculardan ikiside gördüğümüz kadarıyla yaralandı. Ancak minibüs kaçtı. Az önce polis arkadaşlarla yaptığım görüşmede minibüsün de yakalandığını öğrendim. Resmen dehşeti yaşadık, çok korktuk. Ancak bizim izlenimimiz polisin bu soygunun olacağına dair önceden ihbar aldığı yönünde. Yoksa nasıl orada hazır bulunur ve anında soygunculara karşılık verilebilirdi. Şu anda burası çok kalabalık. Bütün yetkililer burada. Polisin hemen müdahale etmesi sayesinde olay kısa sürede çözüldü. Yoksa çok kötü şeyler olabilirdi."

