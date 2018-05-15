Sultanbeyli Belediyespor - Kızılcabölükspor: 0-2

Ata SELÇUK - İSTANBUL,(DHA)
STAT: Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası
HAKEMLER: Erkan Özdamar (xx), Seyfettin Ünal (xx), Kemal Elmas (xx)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx), Hakan Akbaş (xx), Anıl Gir (xx), Hakan Akman (xx), Dursun Türk (xx), Fatih Dalgıç (xx), Yasin Tosun (x) (Dk. 74 Semih Ergül x), Göksel Ergün (xx), Gökhan Cingirt (xx), Safa Ali Memnun (xx), Hasan Üstübücü (xx) (Dk. 82 Güven Şen)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Cihan Şentürk (xxx), Kaan Dorak (xxx), Anıl Yıldırım (xxx), Mustafa Altun (xxx) (Dk. 84 İlyas Ural), Ramazan Erarslan (xxx), Sedat Yahşi (xxx), Ali Helvacı (xxx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xxx), Taygun Vurgun (xxx), Gökhan Özer (xxx) (Dk. 88 Burak Gökbel), Mustafa Ethem Erboğa (xxxx) (Dk. 86 Melih Vardar)
GOLLER: Dk. 72 ve Dk. 76 Mustafa Ethem Erboğa (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Hakan Akbaş, Dursun Türk (Sultanbeyli Belediyespor) - Tayfun Sabri Gümüşoğlu, Anıl Yıldırım (Kızılcabölükspor)
TFF 3\'üncü Lig 3\'üncü Grup play-off yarı final rövanş maçında Kızılcabölükspor deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor\'u 2-0 yendi. Kızılcabölükspor, ilk maçta alınan 0-0\'lık eşitliğin ardından deplasmanda aldığı 2-0\'lık galibiyetle finale yükseldi.