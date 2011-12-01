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Sultanahmet'teki saldırıda 1 kişi daha gözaltında

Sultanahmet'teki saldırıyla ilgili olarak bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin saldırganın oda arkadaşı olduğu belirtildi.

01 Aralık 2011 02:00


T24 - Sultanahmet'teki saldırıyla ilgili olarak bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin saldırganın oda arkadaşı olduğu belirtildi. Saldırganın İstanbul'da neler yaptığı nerelerde dolaştığı da tek tek belirlendi.


Dün Sultanahmet'te 2 kişiyi yaralayarak üzerinde silahla Topkapı Sarayı'na giren ve operasyonla öldürülen eylemcinin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.


Topkapı Sarayı'nda saldırı düzenleyen ve sonrasında öldürülen saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.


Görüntülerde; bir kafeye giren saldırganın başında yüzünü gizleyen bir kasket, elinde ise içinde silah bulunan karton kutu görülüyor. Bunun yanısıra siyah bir poşet ve sırt çantası da göze çarpıyor.


Milliyet gazetesindeki habere göre, saldırgan kafede yaklaşık 5 dakika kalıyor. Ardından soğukkanlı bir şekilde yine kafenin kapısından dışarı çıkıyor. Zanlı bu sırada güvenlik kamerasına hiç bakmıyor ve yüzünü yere doğru eğiyor.


Eylemci içeri girdiği sırada kafede bulunan Orhan Güngör olayı şöyle anlattı: “Elindeki çantaları ve karton kutuyu yere bıraktıktan sonra tuvaleti kullanmak istediğini söyledi. Ben de yukarıda olduğunu söyledim. O yukarı çıktı. Ben de çantaları ayakaltında kalmasın diye bulunduğu yerden kaldırıp başka bir yere koydum. Sırt çantası ağırdı. Koli bana ağır geldi. Bir ara içine bakmak istedim ama sonra vazgeçtim. Kısa süre sonra aşağı indi. Ben nereli olduğunu sordum. Çok konuşmak istemedi. Libyalı olduğunu söyledi. Bir broşür verdim. Alıp çıktı."


Kafeden ayrılan saldırgan daha sonra Ayasofya meydanına doğru yürüdü. Başka bir kafede oturan zanlı, hazırlığını yaptıktan sonra Topkapı Sarayı'nın önüne gitti ve eylemini gerçekleştirdi.



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