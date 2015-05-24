Sultanahmet'te 'Ayasofya ibadete açılsın' eylemi

Sultanahmet'te toplanan bir grup, Ayasofya'nın ibadete açılması için ve Mısır'da idam cezasına çarptırılan devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye destek için eylem yaptı.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve çeşitli derneklerin çağrısıyla Sultanahmet'te bir araya gelen grup, "Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın" ve "Diren Mursi Türkiye seninle' yazılı pankart açtı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özkan Arslan’ın haberine göre, Ayasofya yönüne yürüyüşe geçen grup, sık sık "Hepimiz ihvanın askerleriyiz", "Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın" ve " İslam canımız, feda olsun kanımız" sloganları attı. Grup, Sultanahmet Meydanı'nda toplanırken polis, Ayasofya'nın önüne güvenlik önlemi aldı.

Turistler izledi

Eylem sırasında sık sık tekbir getirerek slogan atan grubu Sultanahmet Meydanı'nda bulunan turistler de ilgiyle izledi.

Burada bir konuşma yapan yazar İhsan Şenocak, Ayasofya'nın ibadete açılması için mücadele edeceklerini söyledi. İhsan Şenocak, konuşmasında şunları söyledi: "Ayasofya ve bütün mabetler İslam ümmetinin namusu ve şerefidir. Ayasofya hakkın sembolüdür. Kilisenin çan sesleriyle kapattığı Allah'ın yolu Allahuekber sesleriyle açılacak. Ayasofya mutlaka ibadete açılmalıdır" dedi.

Mursi için de destek isteyen Şenocak, "Bütün Muhammed Mursileri idamla yargılasalar, bütün ezanları sustursalar, bütün Müslümanları dar ağacına gönderseler, Allah'ın nurunu söndüremeyecekler" dedi.

Grup, konuşmaların ardından dağıldı.