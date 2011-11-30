Sultanahmet'te 2 kişiyi yaralayan saldırgan öldürüldü!

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Saldırgan öldürüldü

Şahin: Saldırgan 36 yaşında, Libya uyruklu



Vali Mutlu: Teslim olmamakta ısrar etti, etkisiz hale getirdik

Saldırganın yayımlanan ilk fotoğrafında Saray'a girmeden önce iki silahı olduğu görülüyorİstanbul’da Topkapı Sarayı’na gelen bir kişinin silahla ateş açması sonucu 1'i asker 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri ile bir saatten fazla çatışan saldırgan öldürüldü.Topkapı Sarayı’na gelen bir kişi, ateş açmaya başladı. Elinde tüfek, boynunda fişek, sırtında çanta olan zanlının üzerinde bir silah daha olduğu görüldü.Saray'ın içine giren zanlının açtığı ateş sonucu bir asker ile bir özel güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Görgü tanıkları, akli dengesinın bozuk olduğu belirtilen zanlının “Allahu Ekber” diyerek etrafa ateş açtığını ifade ettiler. Zanlının hedefinin Topkapı Sarayı'nın önünde bekleyen askerler olduğu iddia edildi.Olayın ardından bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Özel Harekat polisleri de Saray'ın çatısına çıktı.Saldırgan ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışma sürerken zanlının teslim olmayı kabul ettiği yönünde haberler geldi. Silah seslerinin kesilmesi "Saldırgan yakalandı" yorumlarına neden oldu.Ancak saldırgan, teslim olmaktan vazgeçerek tekrar ateş açmaya başladı. Bunun üzerine yeniden çatışma yaşandı. Bir saaten fazla süren çatışmanın ardından saldırgan öldürüldü.Zanlının etkisiz hale getirilmesi için polis helikopteri de havadan destek verdi.İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Libyalı olduğunu belirterek, “Saldırgan 1975 doğumlu, Libya uyruklu bir kişidir” dedi.İdris Naim Şahin, saldırının amacıyla ilgili yönelik bir soruya “Eylem eylemdir, eylemin amacı zarar vermektir” diye yanıt verdi.Şahin, 27 Kasım'da Türkiye'ye giriş yaptığını söylediği zanlının, olay yerine Suriye plakalı bir araçla geldiğini ifade etti.Zanlının teslim ol çağrılarına olumsuz yanıt verdiğini ifade eden İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu, "Kimliğini belirleyip sizlere açıklayacağız. Netleşmeden bilgi vermek istemiyoruz. Teslim olmasın söyledik. Teslim olmamakta kararlı görülünce de gerekli müdahale yapıldı."