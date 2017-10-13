Sultanahmet'te 12 Alman turistin öldüğü canlı bomba saldırısında sanıklara istenen cezalar belli oldu

Ümit Türk/İSTANBUL,(DHA) 12 Alman vatandaşın öldüğü Sultanahmet\'teki canlı bomba saldırı davasında savcı; 3 sanığa, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan 1\'er kez, 12 kişinin öldürülmesinden dolayı da 12\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bir sanığa da \"DEAŞ Terör örgütü üyeliğinden\" ceza talep eden savcı, biri tutuklu 13 sanığın ise beraatini istedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada 5 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

3 SANIĞA 13\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Mütalaada, sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş\'in, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\"suçundan 1 kez, \"12 kişiyi terör amaçlı öldürmek\" suçundan 12\'şer kez olmak üzere 13\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Aynı sanıklar hakkında, saldırıda yaralanan 16 kişi için de, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan da 208\'er yıldan 320\'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada, \"Patlayıcı madde bulundurmak\" suçundan ise 8\'er yıldan 16\'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanık Abdurrahman Faiz Rashıd hakkında ise, \"DEAŞ Terör örgütü üyeliği\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

13 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ

Mütalaada, Tutuklu sanık Mohammed Khaled Hawaslı ile tutuksuz 12 sanık hakkında ise, atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti.



MÜTALAADA OLAYIN NASIL MEYDANA GELDİĞİ DE ANLATILDI

Mütalaada, saldırının şu şekilde gerçekleştirildiği anlatıldı; \"DAEŞ silahlı terör örgütü mensubu olan, bu örgütün faaliyet bölgelerinde birçok sayıda silahlı çatışmalara katılan Nabıl Fadil isimli terör örgütü militanı 12 Ocak 2016 tarihinde Sultanahmet Meydanı\'nda bulunan Dikilitaş önünde tek başına gelerek, önceden üzerine bağladığı bombayı Alman turist kafilesinin içine girdiği sırada patlatması sonucu 12 Alman vatandaşın ölümüne 16 kişinin de yaralanmasına yol açtığı...\"

DURUŞMA KARAR İÇİN ERTELENDİ

Mütalaada, saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş\'in söz konusu terör eylemini organize ettikleri, canlı bomba Nabıl Fadil\'e bombayı getirdikleri ve kendisini patlatması talimatını verdikleri belirtildi. Duruşma karar bağlanmak üzere 20 Kasım\'a ertelendi.