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Dünya
Deutsche Welle

'Sultanahmet saldırısında Türkiye hedef alındı'

Almanya Federal Emniyet Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch, Sultanahmet saldırısında Almanya'dan ziyade Türkiye'nin hedef alındığını söyledi. Münch, Almanya'da ise terör tehdidinin sürdüğünü belirtti.

15 Ocak 2016 20:44


Almanya Federal Emniyet Dairesi Başkanı Holger Münch Alman birinci kanalı ARD'de katıldığı bir programda salı günü Sultanahmet Meydanı'nda meydana gelen ve 10 Alman vatandaşının hayatını kaybettiği saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Münch, saldırının hedefinin Alman vatandaşları değil, Türkiye olduğunu söyledi.

"400 kişi gözetimde"

Ancak Münch, Sultanahmet saldırısının Almanya'daki terör tehlikesini değiştirmediğini belirterek, "Hala ciddiye alınması gereken bir tehdit altındayız" dedi.

Almanya'dan IŞİD'e katılmak üzere Suriye'ye giden kişilerin sayısında ise bir azalma olduğunu belirten Münch, çok sayıda kişinin ise savaş bölgelerinden geri döndüğüne dikkat çekti. Bunun güvenlik birimleri açısından büyük bir zorluk olduğunu ifade eden Münch, "Şu anda gözetimde tutmamamız gereken hemen hemen 400 tehlikeli kişi var" dedi. Münch Avrupa'da polis teşkilatları arasındaki koordinasyonun iyileştirilmesini ve daha yakın bir iletişim içinde olunmasını talep etti.

Türk yetkililer Sultanahmet saldırısını düzenleyen canlı bombanın Suriye vatandaşı ve IŞİD üyesi olduğunu ileri sürmüş, Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise saldırganın kimliğinin henüz tespit edilemediğini ifade etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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