Sultanahmet Meydanı'ndaki terör saldırısında karar (1)
Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA
Sultanahmet Meydanı'nda 12 Alman vatandaşının öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davada karar açıklandı
31 Ocak 2018 17:45
Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA
Sultanahmet Meydanı\'nda 12 Alman vatandaşının öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısına ilişkin davada karar açıklandı. 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 329\'ar yıl hapis cezası verildi.
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