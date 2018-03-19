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'Sultanahmet Köftecisi' ismini değiştirdi

Taklitlerinden korunmak için 23 yıldır hukuk mücadelesi veriyordu

19 Mart 2018 15:08

Taklitlerinden korunmak için 23 yıldır hukuk mücadelesi veren 1920 Sultanahmet Köftecisi onursal başkanı Mehmet Tezçakın, “Tarihi Sultanahmet Köftecisi-Selim Usta” markasının adını, “1920 Sultanahmet Köftecisi” olarak değiştirdi.

Hürriyet'tenn Özge Eğrikart'ın haberine göre Tezçakın, marka ismini korumak amacıyla kişi ve firmalara karşı 10 Ocak 1995 tarihinde başlatılan hukuk mücadelesinin 23’üncü yılını doldurduğunu söyledi. Tezçakın, “Sürekli değişik yöntemlerle markayı izinsiz kullanma yoluna gittiler. Semt isminden esinlendik diyerek, Sultanahmet’i kullandılar. Birkaç yıl önce açılan firma meşhur, tarihi gibi önisimleri aynen kullanabiliyor, kimse de ses çıkarmıyor" dedi.

"Markayı taklitçilerden korkmak, fark yaratmak için 'Sultanahmet Köftecisi Selim Usta’nın adını markaya ekledik. Taklitçiler de hemen kılıfını uydurup tabelaya başka isimler ekledi" diyen Tezçakın, "Onlar Selim Usta, biz bilmem ne ustayız dediler çıktılar. Kullanamayacakları tek şey kuruluş tarihimizdi. Biz de marka adını '1920 Sultanahmet Köftecisi' olarak değiştirdik" diye konuştu.

 

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sultanahmet köftecisiÖzge Eğrikart

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