Sultanahmet bombacısının ailesi: Biz öldü sanıyorduk, haber alınca utanç duyduk

Sultanahmet’i kana bulayan IŞİD’li canlı bomba Nabil Fadlı’nın Suriye’deki ailesi, oğullarının iki yıl önce IŞİD saflarına geçtiğini söyleyen aile, “IŞİD’in Mumbuç sorumlusu bize gelerek, Fadlı’nın Set Tişrin bölgesinde PYD ile girdiği çatışmada öldüğünü ve cesedinin PYD bölgesinde kaldığını söyledi. Biz de taziye çadırı kurup, Kuran okuttuk. Haberi alınca utanç duyduk” dedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Halep'in Cerablus Kasabası'na bağlı Amarna köyünden olan Nabil Fadlı, 2012 yılından 2014 yılının başlarına kadar Suriyeli muhalif gruplarla Esed'e karşı savaştı. 2014 yılı Ocak ayından itibaren IŞİD saflarına geçen Nabil Fadlı'nın babası Abdullatif Fadlı ve annesi Sofia Fadlı halen Halep'in Mumbuç ilçesinde yaşıyor. Aile üyeleri arasında Türkiye'de yaşayan isimler de var.

"Fadlı'yı öldü biliyorduk"

Yeni Şafak'a konuşan Nabil Fadıl'ın yakın akrabaları Sultanahmet'te çocuklarının ismi açıklandığında büyük şok yaşadıklarını söyledi. Oğullarının 26 Aralık'ta öldüğü haberini aldıklarını anlatan aile şunları söyledi:

“IŞİD'in Mumbuç sorumlusunun evlerine gelerek, Nabil Fadlı'nın Set Tişrin bölgesinde PYD ile girilen çatışmada öldüğünü ve cesedinin PYD bölgesinde kaldığını söyledi. Biz de bunun Mumbuç'ta taziye çadırı kurup taziyeleri kabul ettik. Günlerce oğullumuz için Kur'an okuyup dua ettik."

"Haberi duyunca şok yaşadık"

Fadlı'nın daha önce Türkiye'ye hiç gitmediğini açıklayan baba Abdüllatif Fadlı, "Oğlumuz Türkiye'ye hiç gitmedi. Onu kim oraya götürdü, nasıl tüm bu bombaları temin etti ve nasıl kendisini patlatmaya ikna edildi anlamadık. Sultanahmet'teki canlı bomba eylemini Fadlı'nın gerçekleştirdiği haberini alınca büyük şok yaşadık" diye konuştu.

Son görüşme çalıntı telefonla

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin canlı bomba saldırısının ardından düzenlendiği operasyonda Leyla Ş. gözaltına alındı. Bir turizm firmasının yetkilisi olduğu öğrenilen kadının Nişantaşı'ndaki evine, İstanbul polisi önceki sabah operasyon düzenledi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Leyla Ş.'nin ifadesine başvuruldu. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre turizmci Leyla Ş. geçen hafta iş için gittiği Kapadokya'dan 8 Ocak Cuma gecesi uçakla İstanbul'a döndü.

Kapadokya'da düşürdü, bombacının eline geçti

Telefonunun olmadığını fark eden Leyla Ş.,'nin hattını 11 Ocak Pazartesi günü kapattığını söylediği öğrenildi. Turizmci Leyla Ş.'nin Nevşehir ve İstanbul'da kullandığı taksilerden aldığı faturalar ve komşularının verdiği ifade doğrultusunda telefonunu kaybettiğini ispat etmesi üzerine serbest bırakıldığı bildirildi. TEM ekipleri cep telefonunun kaybolduğu noktayı belirlemek ve canlı bomba Nabil Fadlı'nın telefona nasıl ulaştığı konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Cenazeleri askeri uçak alacak

Almanya Savunma Bakanlığı, Sultanahmet'teki terör saldırısında hayatını kaybeden Alman vatandaşların cenazeleri ile yaralı Almanların Hava Kuvvetleri tarafından ülkeye getirilebileceğini bildirdi. Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın brifinginde konuşan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flossdorf, Dışişleri Bakanlığında kurulan kriz masasına kendi bakanlıklarının da katıldığını söyledi. Burada, Federal Ordu'nun saldırıda ölen Alman vatandaşlarının cenazelerinin ve yaralıların taşınması konusunu teklif ettiklerini ifade eden Flossdorf, Köln'de konuşlu bulunan Medewec Airbus uçağının hazır bekletildiğini aktardı. Öte yandan, Federal Meclis'in (Bundestag) dün yapılan oturumunun açılışında İstanbul'da hayatını kaybeden Almanlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Hüsnü Mahalli'nin akrabası çıktı

Sultanahmet bombacısı Türkiye'de birçok gazetede köşe yazarlığı yapan Hüsnü Mahalli'nin yakın akrabası olduğu ortaya çıktı. Hüsnü Mahalli ile Sultanahmet bombacısı Fadlı Suriye'deki Barak aşiretine mensup. Mahalli ile Fadli'nin babaları amca çocukları. Hüsnü Mahali'nin diğer amca çocuğu Arif Mahali ise Cerablus'ta IŞİD'in üst düzey emirleri arasında yer alıyor. Mahalli'nin kız kardeşi ise IŞİD'in kadın kollarından sorumlu üst düzey yöneticiler arasında.

IŞİD'in üst düzey emiri

Nabil Fadlı'nin bazı akrabaları ise Suriye'nin farklı bölgelerinde rejim tarafında yaşamakta. Geride üç çocuğunu bırakan Nabil Fadlı savaş öncesi Mumbuç'ta ailesi ile birlikte mobilya mağazası işletmekteydi. Uzun yıllar Suudi Arabistan'da yaşayan baba Abdullatif Fadıl 15 yıl önce Suriye'ye kesin dönüş yaparak Mumbuç İlçesi'ne yerleşti. Burada yaşayan Fadlı iç savaşın başlamasının ardından önce Özgür Suriye saflarına geçti. Burada iki yıl savaştıktan sonra IŞİD'e geçti.